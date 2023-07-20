ВСУ зашли в Старомайорское и Урожайное, россияне отброшены с огромными потерями 20.07.2023, 7:46

3,534

Украинская армия применила радикально новые методы ведения боя.

После первых дней контрнаступления ВСУ радикально изменили тактику и отбросили рекомендации США и стран Запада, переключившись на аккуратное и осторожное продвижение на передовой, сопровождаемое нанесением крупных потерь российской армии.

Именно поэтому скорость продвижения снизилась, однако эффективность ВСУ по-прежнему является значительной.

Об этом заявил влиятельный австрийский военный эксперт Том Купер.

По его словам, Украина имеет очень серьезное продвижение на фронте, учитывая наличие обширных минных полей - оно медленное, но очень систематическое.

При этом стратегический план ВСУ в нынешних условиях выбран оптимально.

Однако, снизив темпы продвижения, украинцы продолжают наносить тяжелейшие потери российской армии, у которой в месяц гибнет около 20-30 000 солдат. По его словам, украинские потери гораздо меньше.

При этом от мобилизации российские войска получают меньше солдат, чем теряют на фронте. Готовить больше чем 25 000 солдат российская армия уже не в состоянии.

«Украинцы еще 4-5 дней назад зашли в Старомайорское и Урожайное - они уже внутри этих сел. Россияне постоянно контратакуют, однако украинский Генштаб просто осторожничает и пока не объявляет, что они заняли эти села, поскольку они еще не до конца контролируют их. Российские солдаты сидят в невыносимых условиях, они гибнут в окопах в больших количествах. Теперь у них перерезаны линии снабжения. Теперь украинцы действуют медленно, аккуратно и осторожно. Все четко спланировано и организовано - они выдвигаются ночью, постепенно разминируют территорию и атакуют россиян. При таком подходе у украинцев огромное преимущество, потому что если взять один украинский батальон и поставить против них один батальон россиян, то украинцы легко победят. Две проблемы - это минные поля и российские вертолеты, которые стреляют по бронетехнике противотанковыми ракетами. При этом оружия у Украины все равно больше (благодаря Западу - ред.). На всех россиян хватит», - отметил Том Купер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».