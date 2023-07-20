«Взлетает на воздух штаб за штабом»: Гиркин запаниковал из-за крупной проблемы армии РФ 20.07.2023, 7:49

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Игорь Стрелков-Гиркин

Диверсанта шокировало состояние российской военной техники.

Плачевное состояние российской техники после капитального ремонта становится причиной серьезных потерь ВС РФ на фронте.

В российских пабликах разгорается скандал в связи с появлением видео, на котором снятые с базы хранения ЗРПК «Тунгуска» в российском тылу, сообщает dialog.ua.

Из целой батареи уже после капитального ремонта, состоящей из шести единиц, ни одна не боеспособна.

Автор видео снял российский резерв на камеру мобильного телефона, после чего они разошлись по социальным сетям.

Автор жалуется, что состояние техники плачевное, даже несмотря на проведенный ремонт.

Видео в своем Telegram-канале прокомментировал бывший полевой командир «ДНР» Игорь Стрелков-Гиркин, который призывает расстреливать директоров ремонтных заводов, которые занимаются воровством и коррупцией на заводах даже во время войны. По его словам, с российских ремонтных баз в подобном состоянии выходит почти вся техника.

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