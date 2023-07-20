Из бюджета Минска по поручению Лукашенко «отжали» 100 млн рублей на весьма странный «проект» 11 20.07.2023, 8:08

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Куда ушли эти средства?

Из бюджета Минска выделили средства на строительство 20 молочнотоварных ферм в Минской области. Это сделано по решению Лукашенко. Об этом сообщается в телеграм-канале Мингорисполкома. На их возмещение из городского бюджета потратят 100 млн рублей. Первый объект уже ввели в эксплуатацию.

Первую такую ферму построили за 10 месяцев в Борисовском районе. Новый объект состоит из двух помещений (каждое на 400 голов животных) и доильно-молочного блока с мини-котельной на твердом топливе. Также построены вспомогательные сооружения. Общая стоимость строительства фермы составляет 8 млн рублей.

Как сообщает Мингорисполком, все остальные запланированные к строительств фермы «находятся на стадии готовности свыше 50%». С привлечением бюджета Минска фермы строятся в 13 районах Минской области.

Для сравнения: такую же сумму — 100 млн рублей — Мингорисполком ранее решил направить из своего «инновационного фонда» на проект строительства нового производственного корпуса Минского автомобильного завода. Речь идет о выпуске автобусов. Цель проекта — увеличить мощность автобусного производства до 3 тыс. единиц в год. В результате завод сможет запустить новую для рынка Беларуси пассажирскую технику на единой платформе МАЗа.

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