Итак, Путин струсил 3 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

20.07.2023, 8:32

9,218

Окружение готово повесить на него «всех собак».

Итак, Путин струсил.

Он не едет на саммит БРИКС в ЮАР. Точнее, Путин не пожелал использовать ЮАР как пункт пересадки, чтобы оттуда отправиться в Гаагу в наручниках – будучи арестованным по ордеру знаменитого на всю Россию прокурора Карима Хана.

Конечно, трусость Путина доказана вполне и перед всем миром. Но еще и фактическое признание вины, потому что невиноватому человеку незачем прятаться.

Вот приехал бы сам в Гаагу и, как Милошевич, сидя на стуле для подсудимого, начал бы обличать Запад, Украину, «неонацистов». Рассказал бы суду о «демилитаризации», «денацификации», что приказал бить только по военным объектам.

Это была бы мировая премьера. Оставил бы пока «на хозяйстве» в Москве кого-нибудь из верных соратников. Думаем, правда, что верные путинцы в таком случае дадут МУСу такие документы, что их обожаемый шеф задержится в Нидерландах надолго. А в России запустят новое «разоблачение культа личности» и «повесят» на Путина «всех собак».

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».