Белорусам предлагают золотую жилу или «развод»? 20.07.2023, 8:59

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Ставки необычной «работы» за день удивляют, но есть несколько нюансов.

Удивительно, но белорусам хотят платить за просмотр фильмов и трейлеров больше, чем играющим в этих фильмах актерам. Суммы тут разные, но весьма внушительные: кто-то обещает заработок в 100—800 рублей в сутки, другие — в $20—1000. Возраст кандидата должен быть от 20 до 50. В принципе, это и будет основное требование, ведь остальные три — дисциплина, хорошее поведение (что, в принципе, одно и то же) и профессиональная этика — за такие деньги прививаются быстро, пишет onliner.by.

На самом деле, оплата просмотра фильмов действительно существует — Netflix окрестил тех, кто этим занимается, таггерами. Трудная миссия этих существ — проглотить весь контент на платформе, так что это может быть утомительной, отчаянной, а иногда и скучной работой. Но сегодня у нас другая история.

«Мы помогаем Paramount Pictures, Warner Bros., Disney Pictures». Какие могут быть сомнения?

На связь с нами в Telegram вышел менеджер по найму в JW Movie. Он и предложил высокий заработок за просмотр трейлеров. Работать можно полный или неполный день, а для самой работы необходим только телефон. Обещанная зарплата выдается ежедневно. После согласия нас перенаправили на Мартину. Фото навряд ли настоящее, но сомнений в том, что это какой-нибудь HR, на этом этапе нет.

— Мы работаем просто, вы можете заработать от $20 до $1000 за 10—30 минут, используя только свой телефон. Вам нужно лишь посмотреть трейлер фильма в течение 15 секунд на своем мобильном телефоне, нажать, чтобы проголосовать и оставить комментарий, и вы можете получить деньги, — объясняет леди с испанскими корнями.

Тут уже другие цифры, ну да ладно. Ресурс justwatch.com действительно существует — это, если не углубляться в подробности, сайт для просмотров фильмов, сериалов и ТВ-шоу. О наборе людей на такую вакансию на официальном портале мы не нашли ни слова. Может, это закрытая темка для своих?

Задаем уточняющий вопрос, ведь я не то чтобы спелый кинокритик, но и это их устраивает. Их интересуют только возраст, имя и место работы (сказал, что безработный). Все окей, едем дальше.

— В основном мы помогаем Paramount Pictures, Warner Bros., Disney Pictures и другим международным кинокомпаниям предоставлять услуги и повышать их популярность, репутацию и узнаваемость фильмов, чтобы те добились большего успеха на рынке.

Пусть так, какие-то сайты действительно накручивают рейтинги и оценки кино. Что по оплате?

— Мы являемся международной компанией и поддерживаем только международную валюту USDT для распределения заработной платы. Используете ли вы зашифрованный кошелек Tether? — продолжает Мартина.

Ну, допустим, все это есть. Далее нас призывают к бесплатной регистрации на их сайте с указанием номера мобильного телефона и электронной почты. Вот только сайт, где нужно зарегистрироваться, отличается от оригинала не только по адресу, но и по оформлению.

Вот настоящий Justwatch:

А вот детище нашего глобального ведущего маркетингового агентства — сделать подобное (а то и лучше) можно в самом обычном конструкторе:

Уверенно проходим регистрацию на липовый номер, и инструмент для бесконечного заработка становится доступен. Некоторые иконки типа видеоурока и FAQ так и вовсе пустые. Куратор помогает справиться с заданиями и сбрасывает инструкцию.

— Вам нужно выполнить три видеозадания, и комиссия будет автоматически зачислена на ваш счет JW, — объясняет Мартина.

Оказывается, чтобы стать миллионером за несколько месяцев, достаточно пройти трехдневную стажировку. Кого попало ведь тут в штат не берут! В чем она заключается? Вам нужно просматривать три трейлера длительностью по 15 секунд в день, оставлять комментарий и клацать на кнопку «Отправить». Спустя минуту 3 USDT уже отображаются в личном кабинете. Как же их вывести?

— Чтобы стать штатным сотрудником, вам нужно будет внести рабочий депозит в размере суммы, соответствующей должности, для ее активации. Каждая позиция имеет разный рабочий депозит и приносит разную сумму.

Вот тут и становится ясно, как работает эта схема. Разноцветные иконки короны и есть те самые должности, или, как указано на их сайте, рабочие залы. В зависимости от цвета они позволяют выполнять больше ежедневных заданий и повышают цену просмотра ролика. Стоят от $60 до $1980. Но есть нюанс: чтобы вывести деньги, необходимо внести депозит, соответствующий определенному залу, — попросту говоря, чтобы работать, нужно платить.

Странно, но у Мартины и на это есть подготовленный ответ.

— Это просто плата за франшизу — точно так же, как если вы хотите присоединиться к KFC или McDonald’s, вы должны им заплатить. Но это всего лишь плата за франшизу в компании, которая подлежит возврату. После того, как вы отработаете 180 дней, плата за франшизу будет автоматически возвращена на ваш счет. Позиция действительна в течение года.

Франшиза — это, конечно, хорошо, но при чем тут мы? «Повар в KFC же не платит за то, что жарит крылья во фритюре», — это замечание собеседница проигнорировала.

Но и это еще не все. Можно инвестировать в проекты той же Disney (своих денег явно не хватает) на определенный срок с ежедневным процентом — от 1,2 до 4,7%. То есть, если вложить $10 на месяц под самый минимальный процент, к концу периода у вас будет $2374. Не слишком ли сладко?

А что с прибылью?

Вернемся к деньгам. Вывести свой псевдодоход можно только по истечении 180 дней. Столько времени у нас нет, поэтому предположим, что может быть после:

Вывести деньги попросту нельзя (и это самый безобидный вариант).

Чтобы вывести деньги, вас попросят пополнить депозит на ту же сумму под любым предлогом.

Если вы все же заплатите, появится еще что-то мешающее, и вас снова попросят оплатить, назвав это комиссией или налогом.

Пройдя все эти круги ада, вы поймете, что вас обманули. Тут про деньги лучше всего просто забыть, а не искать юристов, которые якобы помогут их вернуть: это будут такие же мошенники.

Вывод: трейлеры тут действительно показывают, но очень дорого.

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