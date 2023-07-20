Новый «черный лебедь» для Кремля Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, «Главком»

20.07.2023, 9:06

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Путин подставил и своего «друга» Эрдогана, и ООН.

Кремль официально объявил, что выходит из «зернового соглашения». Таким образом, от регулярных угроз это сделать, он прибег к более решительным шагам, и фактически – к очередному шантажу «мировым голодомором».

Пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что договоренности по «зерновой инициативе» фактически прекращены, но Россия может к ним вернуться, когда будут выполнены ее условия.

Следует напомнить, что после начала полномасштабной войны россияне начали блокаду украинских портов. Впоследствии Анкара вместе с ООН подписала отдельные соглашения с Киевом и с Москвой о «зерновом коридоре» по Черному морю.

Это позволило (согласно данным Объединенного координационного центра в Стамбуле) трем украинским портам экспортировать 32,9 млн тонн зерна и других продуктов питания по всему миру, более половины из которых – в страны Глобального юга.

Зерновое соглашение было заключено в июле 2022 года, поскольку вывоз сельскохозяйственной продукции из Украины морем был заблокирован из-за войны, развязанной против нее Россией. При участии ООН и Турции с Украиной и РФ в Стамбуле 22 июля 2022 года были подписаны документы по созданию зернового коридора для вывоза аграрной продукции из трех украинских портов, а также по экспорту Россией зерна и удобрений. Однако Россия, регулярно блокируя соглашение, заявляет, что из-за санкций, в частности, не осуществляются операции по оплате экспортируемой ею продукции, и зерновому коридору придется подыскивать альтернативы, если Россельхозбанк не подключится к SWIFT.

После этого сделка несколько раз продлевалась, однако всякий раз, когда сроки истекали, Россия угрожала, что не будет продолжать ее работу. Каждый раз пыталась выторговать какие-нибудь исключения из санкций. Однако без результата.

Напомним, президент Турции Эрдоган заявил недавно, что Путин согласился на очередное продление «зернового соглашения» и отметил, что решение удалось достичь благодаря усилиям ООН.

Фактически Путин подставил и Эрдогана, и ООН. Это решение уже привело к повышению цены на пшеницу и кукурузу на мировых товарных рынках.

В этом месяце Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) заявила, что 45 стран нуждаются во внешней продовольственной помощи, а высокие местные цены на продукты питания «стали причиной тревожного уровня голода» в этих странах.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что решение России «нанесет удар нуждающимся людям повсюду… Сотни миллионов людей сталкиваются с голодом, а потребители с глобальным кризисом стоимости жизни. Они будут платить за это».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала циничным решение Кремля и пообещала, что ЕС продолжит вывоз украинской сельхозпродукции: «Мы работаем над обеспечением продовольственной безопасности для уязвимых слоев населения во всем мире. «Маршруты солидарности ЕС» продолжат вывозить сельхозпродукцию из Украины на мировые рынки».

Напомним, «Маршруты солидарности» – объявленная в мае 2022 года инициатива Еврокомиссии по помощи Украине в вывозе ее сельхозпродукции. Она предусматривает дополнительные средства перевозки и складирования, приоритетное использование дорожной инфраструктуры, а также более гибкие пограничные и таможенные услуги.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что «Запад и Киев рассмотрят варианты экспорта продовольствия из Украины на мировые рынки».

Президент Украины Владимир Зеленский отметил: «Даже без России нужно делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся. К нам обратились компании, являющиеся владельцами кораблей. Они сказали, что готовы, если Украина отпустит, а Турция будет пропускать – все готовы продолжать поставки зерна».

То есть, варианты поставки украинского зерна найдутся. Над этим будет работать ООН, ЕС, США и вообще все мировое сообщество.

Но очередную жирную точку над договороспособностью Путина поставили все. И сделают соответствующие выводы также по поводу его регулярных предложений «мирных соглашений» с Украиной. Поэтому только победа над путинизмом позволит и накормить мир, и установить в нем мир.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, «Главком»

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