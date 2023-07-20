США отреагировали на угрозы России атаковать корабли в Черном море
- 20.07.2023, 9:19
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Администрация Байдена ответила на ультиматум.
В администрации американского президента Джо Байдена отреагировали на угрозы страны-агрессора России атаковать все корабли, которые будут направляться по «зерновому коридору» в порты Украины. Там завили, что пока не готовы объявить о помощи этим судам, однако поддерживать Украину продолжат.
В частности Вашингтон продолжит помогать Украине в вопросах поставок зерна на мировые рынки. Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.
В то же время, по ее словам, США не готовы объявить о каких-либо мерах поддержки судов, следующих в украинские порты после того, как министерство обороны РФ объявило, что будет считать их такими, которые перевозят военные грузы.
Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Вашингтон возможность оказания помощи в движении судов в украинские порты, она ответила, что ей «нечего сказать о том, что касается морской части».
В минобороны страны-агрессора накануне пригрозили, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут считать такими, что перевозят военные грузы. Таким образом, Россия будет считать их «законной военной целью».
«Страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима», – выдали в ведомстве.
Как известно, с 18 июля РФ в одностороннем порядке расторгла зерновое соглашение. В ЕС осудили действия Кремля, в ООН и Турции пообещали «не останавливать усилий», а Украина рассчитывает на работу зернового коридора и без России.