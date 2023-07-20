«Глобальный Юг» дал пощечину Путину Константин Довгань, «24 канал»

20.07.2023, 9:44

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И отворачивается от «хромой утки».

Еще в феврале 2023 года Южно-Африканская Республика, Китай и Россия проводили совместные военные учения в Индийском океане. Уже в июле Претория и Москва чуть не оказались на грани войны.

19 июля официально стало известно то, чего все и так ожидали. Путин не поедет в ЮАР на очередной саммит БРИКС. Вместо него Россию на мероприятии будет представлять министр иностранных дел Лавров. Тем временем Песков уверяет, что Путин примет участие в саммите БРИКС онлайн. Он действительно верит, что это полноценное участие.

Почему вместо Путина едет Лавров

Чем объясняется такая замена? Во-первых, тем, что ЮАР является демократическим государством, признает верховенство права и относится к выполнению своих международных обязательств ответственно.

ЮАР является подписант Римского устава, предусматривающего арест лиц, относительно которых Международный уголовный суд в Гааге издал ордер. Путин с этой процедурой познакомился весной 2023 года и с тех пор стал невыездным.

Таким образом, по прибытии в ЮАР власти этой страны были обязаны арестовать российского диктатора и отправить его в Гаагу. В Претории это понимали и пытались как-то «пропетлять», но вариант индийского саммита ШОС, где, кроме Путина, не горели желанием ехать в Нью-Дели еще и лидеры КНР и Пакистана, был по ряду причин невозможен.

Саммит БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге 22–24 августа, станет первым саммитом офлайн после пандемии COVID-19.

В отчаянной попытке погасить бурю президент ЮАР Рамафоса даже обратился напрямую к МУС с просьбой в виде исключения не арестовывать Путина, но получил жесткий ответ.

Угрозы войной не подействовали – Путин остается в бункере

Параллельно ЮАР посылала сигналы в Россию, пытаясь убедить Путина сидеть дома и не испытывать на прочность Южно-Африканскую Фемиду. Россияне же, наоборот, очень хотели сослать Путина в район мыса Доброй Надежды, чтобы показать, что кровавый диктатор до сих пор имеет хоть какой-то авторитет, по крайней мере, на «Глобальном Юге».

Россияне настолько хотели привезти Путина в ЮАР, что даже угрожали президенту Рамафосе войной. Да, это не ошибка. Сирил Рамофаса об этом позорном факте шантажа молчать не стал и сам раскрыл детали переговоров с россиянами.

«Россия ясно дала понять, что арест президента Путина будет объявлением войны Россией. Сам МУС выразил обеспокоенность по поводу ядерной угрозы со стороны России после выдачи ордера на арест. У Южной Африки нет возможности объявить или вести войну с Россией. И она не хочет этого», – президент ЮАР Сирил Рамафоса рассказал о возможной войне с Россией.

И хотя российские власти все эти переговоры отрицали, веры россиянам нет. Ведь раньше они прямо и публично заявляли, что арест Путина будет означать в их глазах факт объявления войны. А пропагандисты даже угрожали вооруженным ответом, правда, забывая, что жертвой потенциального удара будет и сам диктатор.

«Хотела бы посмотреть на страну, которая, по решению Гааги, арестует Путина. Минут за восемь. Или сколько там подлетное время к ее столице», – российская пропагандистка Симоньян жертвует Путиным ради эффектной фразы, 17 марта 2023 года.

Не стоит забывать, что в довоенное время Путин очень любил зарубежные визиты. На российском ТВ даже был особый жанр, якобы демонстрировавший величие президента России и всей страны, которая якобы выполняет «ельцинские предписания» о необходимости подниматься с колен.

Вторжение в Украину в 2014 году количество этих «триумфальных» поездок ограничило, пандемия свела на нет, а после 2022-го надежды на улучшение были раздавлены собственно варварскими поступками россиян.

Мартовский ордер МУС вообще сделал Путина официально невыездным, ограничив его поездки сателлитами или государствами, не подписавшими Римский устав. Такова, например, Турция.

Более того, президент Эрдоган ждет Путина в августе, но там российскому лидеру придется унижаться и играть роль младшего брата. На саммите же БРИКС у Путина был мизерный шанс показать себя в кажущейся красоте и мощи. Но не суждено.

А что вообще известно о БРИКС

Это международное объединение пяти стран. Тайна названия проста – это сокращение от первых букв английских названий государств-участников, то есть Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

Эта структура довольно аморфна и не может считаться политическим блоком или союзом, как хотели бы его участники. Это, скорее, площадка для красивых фотосъемок и правильных заявлений. Все участники преследуют собственные интересы, часто не отвечающие интересам других. Более того, Китай и Индия (кстати, ядерные государства) имеют незакрытые территориальные споры и время от времени проводят друг против друга довольно экзотические боевые операции, без использования огнестрельного оружия.

БРИКС часто называют голосом государств-лидеров «Глобального Юга». В прошлом веке это же значение вкладывали в воображаемую геополитическую общность «Третий мир». Однако единство и тональность существенно преувеличены. Впрочем, это не отменяет значительных экономических связей государств БРИКС, правда, заслуга большинства успехов – в двусторонних отношениях.

Ветер перемен – что он принесет для России

Для России отказ Путину в визите на саммит БРИКС – мощная репутационная пощечина и переход на четвертую стадию осознания и принятия неизбежного – депрессию. Напомним, что предыдущими были: возражения, гнев, торг. Пятой и последней стадией является собственно принятие. Она может прийти довольно быстро, ведь такие оплеухи будут все чаще и болезненнее.

Россия и ее лидер сейчас оказались в мировой изоляции. Санкции работают, они медленно, но надежно убивают российскую экономику. С каждым днем они будут еще более болезненными, а эффект – необратимым.

Россия до сих пор продает энергоносители Китаю и Индии, но не нужно себя обманывать – для Пекина и Нью-Дели это не жесты доброй воли или солидарности, а прагматический realpolitic. Пока это выгодно КНР и Индии, но все может измениться, когда репутационные расходы или страх перед вторичными санкциями возьмут верх.

То же касается и других государств – Турция сделала выбор в пользу цивилизованного мира. Желание властей ЮАР действовать по закону и готовность арестовать Путина также свидетельствует о выборе правильной стороны. Так совпало, что моральность и прагматизм здесь одно и то же.

Угроза голода и беззакония вагнеровцев – Путин сам во всем виноват

Интересно, что склонил Африку на правильную сторону истории сам Путин. Недавно делегация африканских лидеров посетила Киев, где имела возможность своими глазами увидеть последствия российской агрессии, а также услышать ее.

Россияне как раз тогда запустили по Киеву ракеты (удар проспал только помощник г-на Рамафосы господин Магвеня, за что должен благодарить системы PATRIOT), далее почтенные гости поехали к Путину в Санкт-Петербург, где увидели, что тот вообще неадекватный: несет какой-то бред о нацистах и тыкает им в лицо бумажками с подписями Медынского, пытаясь выдать их за капитуляцию Украины.

Что важно, африканская делегация Путина в Питере лично указала, что зерновое соглашение важно держать в силе. Ну, а дальше был односторонний выход России из зернового соглашения и бомбардировки россиянами зерновых и масличных терминалов в украинских портах. Все это, в частности, должно было ехать и в Африку.

Также не следует забывать и официальное признание Путиным того факта, что якобы частная военная группа «Вагнер» на самом деле является полностью государственным проектом.

И если для Африки события в далекой Украине являются чем-то условным (хотя, после посещения Бучи уже вряд ли), то угроза голода и опасность российских наемников – это уже африканские проблемы. А управляет всем человек, оторванный от реальности, к тому же слабый и немощный, жестокий и недалекий. Этот набор качеств не оставляет выбора, поддерживать хромую утку – дураков нет, а потому никаких саммитов БРИКС для международных преступников.

Константин Довгань, «24 канал»

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