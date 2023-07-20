Директор, развалившая два гомельских предприятия, пошла на повышение 9 20.07.2023, 9:49

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Ольга Морозова

Наглядный пример кадровой политики в белорусских регионах.

Разваливающуюся гомельскую швейную фабрику возглавил новый директор, а в это время бывшей руководительнице дали высокую должность в облисполкоме. «Флагшток» демонстрирует наглядный пример кадровой политики в местных органах власти.

17 июля 2023 года новым директором фабрики «8 Марта» назначен Андрей Левко. Утверждения на должности Андрей Левко ждал 10 месяцев, все это время он исполнял обязанности руководителя предприятия.

Его предшественница Ольга Морозова возглавляла фабрику на протяжении двух лет. Период ее руководства запомнится работникам фабрики окончательным развалом предприятия. Но именно такой сценарий они и прогнозировали при ее назначении.

В 2020 году во время согласования должности нового руководителя предприятия трудовой коллектив опубликовал открытое обращение с просьбой назначить на должность Василия Шитикова, который возлавлял предприятие с 2005 по 2015 годы. С 2016 по 2018 годы Василий Шитиков руководил «Камвольно-суконной компанией «Чексил» в Чернигове. Работники предприятия надеялись на стабилизацию финансовой ситуации на предприятии после его возвращения на прежнюю должность:

«В середине мая коллектив фабрики узнал, что на позицию директора возвращается Шитиков В. В. Эта новость всем вселила надежду на развитие фабрики и наш стабильный заработок.

Он был директором с 2005 по 2015 годы. За это время предприятие показало отличный рост: был хороший объем заказов, обновлялись коллекции, широкий ассортимент, обновление оборудования. Зарплаты выплачивались вовремя. Рабочая атмосфера была прекрасной: любая проблема обсуждалась и решалась непосредственно с работниками. Мы знали, что нас слышат и хотят помочь. Сейчас ситуация повернулась не в лучшую сторону: случается, что недостаточно полотна, зарплаты выплачиваются долями на протяжении месяца»

В письме утверждалось, что назначение Шитикова заблокировал тогдашний председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко. Это косвенно подтверждает вышедшая в то же время публикация в газете «Гомельские ведомости», в которой экс-директора обвинили в высокой зарплате и займах, взятых у фабрики на покупку недвижимости в центре Гомеля.

Как бы то ни было, фактически печатный орган горисполкома подтвердил, что при Шитикове деньги у фабрики были. А вот в том, что они останутся после назначения альтернативного кандидата Ольги Морозовой, у коллектива были большие сомнения:

«Морозова О. В. возглавляла предприятие «Любна2 и их филиал. Ее руководство закончилось банкротством предприятий. Мы боимся, что наше сегодняшнее не лучшее положение ухудшится, и фабрика «8 Марта» — историческое место города, могут закрыть или довести до бедности. А мы, работники, которые отдали работе на фабрике многие годы, останемся без заработка».

Слова работников фабрики очень быстро начали сбываться. Уже с 1 декабря 2020 года новый директор своим приказом установила на фабрике 4-дневную рабочую неделю. Недовольных новым режимом работы Ольга Морозова решила увольнять.

Результаты кадровой политики нового руководителя хорошо видны из статистической отчетности предприятия. Если в 2019 году до прихода Морозовой среднесписочная численность работников фабрики составляла 1218 человек, то в 2022 году на фабрике осталось работать лишь 628 человек. Таким образом, численность работников сократилась почти вдвое.

Параллельно шел процесс запустения материально-технической базы. Фотографии, сделанные в цехах предприятия в начале 2022 года, показали ужасную картину, соперничать с которой могут лишь утопающие в навозе беларусские фермы.

«Много накипело, но большинство молчит, и их молчание входит в зловещий резонанс с грязными бетонными стенами умирающей фабрики», — говорит работница.

Фактический развал предприятия подтверждался и данными бухгалтерской отчетности. С 2019 по 2022 год выручка предприятия сократилась на 36%, а убытки в 2021 году превысили 10 млн рублей. Предприятие стало финансово несостоятельным, на конец 2022 года совокупные долги превышали стоимость активов на 5,7 млн рублей. Осенью 2022 года выбираться из сложившейся ситуации доверили новому руководителю — Андрею Левко.

А в это время для Ольги Морозовой нашлась новая руководящая должность. Теперь она — заместитель председателя-начальник управления промышленности и научно-инновационной деятельности Комитета экономики Гомельского облисполкома. Человек, который способствовал краху двух гомельских предприятий, теперь руководит всей инновационной деятельностью в регионе.

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