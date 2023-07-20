ВСУ выдавливают россиян из Курдюмовки на Бахмутском направлении 20.07.2023, 10:26

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Украинские войска наступают на флангах, охватывая город с севера и юга.

Украинские войска ведут бои у Курдюмовки на Бахмутском направлении.

Как сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, Силы обороны продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут, передает Military Media Center.

«В районе населенного пункта Курдюмовка продолжаются бои, оккупанты оказывают мощное сопротивление, применяют резервы, несут значительные потери», - сообщил подробности Ковалев.

В городе ситуация довольно сложная. Там непрерывно продолжаются бои. Несмотря на то, что оккупанты сосредоточили в Бахмуте огромные резервы, нашим военным удается понемногу выдавливать их. За время контрнаступления ВСУ уже отбили у врага 20 кв. км украинской земли.

Так, по данным Института изучения войны, возле города Бахмут (продолжается контрнаступление ВСУ на Южном и Северном флангах). Украинские военные добились успехов на отдельных участках. «Геолокационные кадры свидетельствуют, что украинские войска продвигались западнее Андреевки (10 км юго-западнее Бахмута https://charter97.org/ru/news/2023/7/20/556529/)», - отметили аналитики.

А по данным Генштаба ВСУ, украинские защитники на Бахмутском направлении выбили российских захватчиков с позиций возле Орехово-Васильевки.

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