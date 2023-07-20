Замена белорусского паспорта за границей: что можно сделать 20.07.2023, 10:35

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В какие сроки?

За последние три года из Беларуси в другие страны уехало около 200-250 тысяч человек, для многих из них замена паспорта за рубежом стала актуальным вопросом. Однако сейчас записаться на подачу документов в Польше и Литве непросто, отмечает nashaniva.com.

Кто может заменить или восстановить паспорт за границей?

Граждане Беларуси, постоянно проживающие за границей, имеют право заменить паспорт в стране постоянного проживания. Если речь идет о документах серии РР (паспорт гражданина РБ, постоянно проживающего за пределами Беларуси), то документ можно не только обновить, но и восстановить, если вы его вдруг потеряете.

Собственники паспортов внутренних серий могут получить новый паспорт за границей, только если имеют на руках старый. Если документ будет утерян, то сделать новый можно будет только внутри Беларуси.

Чтобы иметь возможность заменить паспорт в посольстве или консульстве, нужно стать там консульский учет.

Варшава — запись на следующий год

Самые большие очереди на замену паспорта — в белорусском посольстве в Варшаве.

Если начать записываться сейчас, то можно попасть на подачу только в марте 2024 года. То есть только через 8 месяцев. Сам новый паспорт в теории должен быть готов уже через три месяца. Но, как показывает практика, сроки могут затянуться. Некоторые белорусы ждут новый документ по 4-6 месяцев с момента подачи.

Женщина, подавшая документы на получение нового паспорта еще в первых числах марта, делится, что до сих пор его не получила, хотя в посольстве говорили, что приблизительно через три месяца свежий паспорт уже должен быть в Варшаве. «Прошло уже более четырех месяцев, а никаких сведений. Дозвонится в посольство, чтобы узнать о статусе документа, не получается», — признается женщина.

Чуть быстрее можно записаться на замену паспорта в белорусские консульства в Белостоке и Белой Подляске. Там обычно запись на подачу идет на 2-3 месяца вперед. По срокам выдачи также от трех месяцев с момента подачи.

Пользователи специальных чатов, где белорусы обсуждают жизнь в Польше, отмечают, что в текущих условиях о замене паспорта нужно заботиться не позднее чем за год-полтора, до момента завершения действия текущего документа.

Есть альтернатива

Если получить новый белорусский паспорт не получается, то у белорусов, которые живут в Польше и имеют там ВНЖ, есть возможность получить польский проездной документ иностранца, который заменит белорусский паспорт. С таким документом можно будет выезжать за пределы Польши в другие страны.

Важно, что согласно обновленному законодательству, получить польский проездной документ могут белорусы с любым видом на жительство в независимости от оснований, на которых он был выдан. Также для его получения теперь не нужно будет доказывать, что человек не может вернуться в Беларусь, чтобы там сделать себе паспорт.

Также такой документ будет доступен тем белорусам, которые родились за пределами Беларуси и никогда не имели белорусского паспорта.

Как обстоят дела в Литве?

В Вильнюсе прямо сейчас записаться на замену паспорта невозможно, так как все даты расписаны до конца сентября. В сентябре обещают начать запись на октябрь.

В прошлом году ситуация с заменой паспорта в белорусском посольстве в Вильнюсе выглядела так: человек, который записался в посольство в начале августа, смог подать документы на новый паспорт только через четыре месяца — в конце ноября. «Новый паспорт был готов в середине марта этого года. В итоге, от момента записи в очередь до получения нового паспорта ушло почти 8 месяцев», — говорит белорус.

Другой белорус тоже подавался в прошлом ноябре, но, говорит, его новый паспорт до сих пор не готов.

В Литве также есть возможность получить местный проездной документ, который может заменить белорусский паспорт. Но получить его могут не все, как по обновленному польскому законодательству, а только те белорусы, которые имеют статус беженца.

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