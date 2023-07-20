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«Беларуская выведка»: Лукашенко посылает «сигналы отчаянья» Кремлю

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  • 20.07.2023, 10:55
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«Беларуская выведка»: Лукашенко посылает «сигналы отчаянья» Кремлю
Фото: Getty Images

Ожидаются «удивительные кульбиты».

Источники телеграм-канала «Беларуская выведка» назвали отмену погранконтроля на границе с РФ «сигналом отчаянья».

Уже почти месяц с момента мятежа Вагнера Лукашенко пытается связаться с Путиным. В Кремле «не берут трубку», пишут авторы телеграм-канала.

Из Кремля намекнули на претензии, одной из которых является введенный погранкомитетом контроль. В администрации Лукашенко считают, что отмена, как жест доброй воли, даст шанс на смягчение позиции Путина.

«Если в течение недели-двух контакта не состоится, то уже готов план «обострения», который будет задействован приблизительно со средины августа. В арсенале плана «удивительные кульбиты», — пишет «Беларуская выведка».

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