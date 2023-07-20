Последние конвульсии Путина: что станет летальным ударом 2 20.07.2023, 11:05

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Фото: Getty Images

После мятежа может последовать настоящая революция.

После мятежа Евгения Пригожина путинский режим может находиться в агонии. Вероятно, это его последние дни – максимум месяцы.

Об этом «24 каналу» заявил израильский журналист Цви Зильбер. Он подчеркнул, что даже ярые путинисты в России уже задают сами себе определенные вопросы и откровенно понимают: все идет не по плану.

Потеря Крымского моста, более того – Крыма, станут отправными точками для окончательного падения в небытие путинского режима. Это будет летальный удар. И что бы не придумала российская пропаганда о НАТО и американцах, это уже не будет рациональным объяснением для населения. Следующий шаг – революция.

«Кроме того это еще больше деморализует находящиеся на фронте путинские войска. Мол, ради чего они там, если война проиграна. У меня ощущение, что они сейчас в состоянии хаоса и уже не выполняют ничьих приказов», – предположил журналист.

Цви Зильбер добавил, что возможно и близкое окружение Путина задумывается об окончании всего этого. И непосредственную замену «царя».

«Мое субъективное, что мы видим последние дни, возможно, недели-месяцы этого режима», – предположил он.

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