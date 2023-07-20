Некоторые водители у ПП «Бенякони» получают штраф до 10 базовых, а кому-то блокируют колеса 1 20.07.2023, 11:11

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Белорусам стоит быть внимательными на границе с Литвой.

Лидский погранотряд сообщил, что участились случаи нарушения водителями правил остановки и стоянки транспортных средств вблизи автодорожного пункта пропуска «Бенякони», что на границе с Литвой.

В результате создается препятствие для дорожного движения и «возникает угроза безопасности граждан, следующих через госграницу».

В погранотряде отметили, что водители, которые игнорируют 143 и 145 пункты Правил дорожного движения, привлекаются к административной ответственности в виде штрафа до десяти базовых величин.

В исключительных случаях сотрудники Госавтоинспекции производят блокировку колес, а также принудительную отбуксировку (эвакуацию) транспортных средств.

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