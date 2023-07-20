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ВСУ уничтожили опорный пункт россиян из САУ «Гвоздика»

  • 20.07.2023, 11:17
  • 1,082
ВСУ уничтожили опорный пункт россиян из САУ «Гвоздика»

Видео операции показал командующий украинскими Сухопутными войсками.

Украинским военным с помощью САУ «Гвоздика» удалось уничтожить опорный пункт российских оккупантов. Видео уничтожения позиции врага показал командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

Aэразведка обнаружила скопление живой силы россиян.

- Точным выстрелом из САУ 2С-1 «Гвоздика» оккупантов отправили на тот свет, - рассказал украинский генерал.

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