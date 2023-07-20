Загадка для самых сообразительных: нужно найти льва среди зебр 1 20.07.2023, 11:19

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Редко кто справляется с заданием за 15 секунд.

Головоломки и различные оптические иллюзии способны существенно улучшать внимательность, наблюдательность и обострять сообразительность. Над следующей оптической иллюзией придется хорошенько потрудиться и применить все свои навыки, ведь разгадать ее будет непросто. Нужно найти льва, который незаметно подбирается к стаду зебр.

На картинке мы видим, как более десятка зебр пасутся, ничего не подозревая об опасности, которая притаилась рядом с ними. Казалось бы, что кроме этих полосатых животных на фото больше никого нет. Но это не так – где-то там спрятался хищник, который лишь ждет своего времени, чтобы напасть.

На разгадывание загадки у вас будет всего 15 секунд, пишет Fresherslive. Поэтому нужно будет сосредоточиться на выполнении задания и не отвлекаться ни на что другое.

Пробежитесь взглядом по всем частям изображения, сканируя глазами каждый закоулок. Неизвестно, где спряталась угроза, поэтому придется быть очень внимательными и обращать внимание даже на малейшие мелочи.

Не стоит расстраиваться, если вам не удается уложиться в предложенное время. Просто дайте себе больше времени и продолжайте поиски опасного хищника.

Когда справитесь с заданием, можете предложить его своим родным и друзьям – возможно, они тоже будут не прочь проверить свою внимательность и наблюдательность.

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