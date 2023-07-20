Украинские десантники совершили прорыв в сторону Бердянска на Южном фронте 20.07.2023, 11:35

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ВСУ вбивают «клинья» в российскую оборону на границе Донецкой и Запорожской областей.

Украинские войска продолжали контрнаступательные операции в районе западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей и продвигались в этом районе, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 18 июля, показывают, что украинские войска продвигались к северу от Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки). В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска преуспели на направлениях Большая Новоселка-Старомайорское и установили контроль над новыми неопределенными посадками.

Спикер Таврической группировки войск ВСУ майор Валерий Шершень сообщил, что украинские десантники совершили значительное количество наступательных действий в направлении Большого Новоселка-Старомайрского. Он отметил , что российские войска теряют огненное управление в этом районе и что это вектор украинского продвижения на Бердянск.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила 18 июля, что украинские силы также преуспели на линии Большая Новоселка-Урожайное.

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Ровно, Новодаровки и к северу от Приютного.

Шершень сообщил, что украинские силы продвинулись более чем на километр в неопределенном районе в направлении Мелитополя. Маляр заявила, что украинские войска добились успеха на линии Малая Токмачка-Новопокровка.

Связанный с Кремлем «военкор» утверждал, что украинская артиллерия поразила российские военные склады в Бурчаке (42 км юго-западнее Орехова).

Российские источники продолжают распространять кадры, указывающие на то, что украинские войска удерживают позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области.

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