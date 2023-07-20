Беларусь ввела изменения по договорам с двумя странами по двойному налогообложению 20.07.2023, 11:41

Одно из государств — Зимбабве.

Беларусь официально вышла из договора с Украиной по избежании двойного налогообложения. Фактически эти договоренности уже и так не работали, потому что Киев еще в прошлом году отказался от такого сотрудничества. При этом наша страна окончательно утвердила такое соглашение с Зимбабве, пишет «Зеркало».

Что изменилось по соглашению с Украиной и как это отразится на белорусах

На национальном правовом интернет-портале 20 июля опубликовали закон о прекращении действия соглашения с Украиной по избежанию двойного налогообложения. Причем документ вступает в силу задним числом — с 1 января этого года.

Для белорусов это означает, что с этого года ко всем доходам, которые они получили в Украине, будет применена общая ставка налогообложения 15% вместо установленной соглашением льготной ставки в 10%. Речь о тех доходах, о которых белорусы сообщат в нашу налоговую.

Соглашение между Украиной и Беларусью об избежании двойного налогообложения и предупреждении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество было подписано в декабре 1993 года.

О том, что Украина намерена приостановить действие соглашения с Беларусью об избежании двойного налогообложения, стало известно еще в начале октября прошлого года. Как сообщалось, такое решение должно ускорить «сворачивание экономических и финансовых связей с РБ как государством-союзником страны-агрессора в полномасштабной войне против Украины».

16 ноября Верховная рада Украины прекратила действие этого соглашения.

В феврале 2023 года в МНС Беларуси сообщили, что Украина по дипломатическим каналам передала в Беларусь уведомление о прекращении действия соглашения об избежании двойного налогообложения и предупреждении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество. «В сложившихся обстоятельствах белорусская сторона вынуждена считать соглашение прекратившим действие», — заявляли тогда в МНС.

Что ввели по Зимбабве

На национальном правовом интернет-портале 20 июля также опубликовали закон, который касается ратификации соглашения Беларуси и Зимбабве об избежании двойного налогообложения. Документ также касается предотвращения уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество. Это соглашение страны подписали в январе 2023 года.

Напомним, в марте 2022 года белорусские чиновники прописали возможность приостановить соглашения об избежании двойного налогообложения со странами, которые ввели против Беларуси санкции. Сейчас такие договоры действуют более чем с 70 странами. Среди них — Польша, Литва. На практике к прекращению таких договоренностей не прибегали (за исключением Украины, но это произошло по инициативе Киева).

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