Бармалей без Африки Дмитрий Галко, «Грани»

20.07.2023, 11:47

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Дмитрий Галко

А какой намечался остросюжетный триллер!

Путин не поедет в ЮАР на саммит БРИКС. Ничего этот ваш ордер не значит, просто не больно-то и хотелось. А какой намечался остросюжетный триллер!

Путин давно соревнуется с африканскими диктаторами. В общем зачете его можно досрочно признать победителем: все-таки ни одному африканскому диктатору, что бы они там ни чудили, не удавалось сломать систему мировой безопасности и поставить планету на грань ядерной войны. А это ничтожество, которое боится слово поперек сказать своему «повару», смогло. Ему очень хотелось повторить трюк Омара аль-Башира, обвиняемого МУС в геноциде. Бывший суданский диктатор, находясь под международным ордером, рискнул слетать в Йоханнесбург на саммит Африканского союза - и сумел вовремя смыться, пока суд выписывал ему постановление об аресте. В качестве «гарантий безопасности» - на время нахождения Омара аль-Башира в ЮАР - суданские войска взяли в окружение южноафриканскую базу миротворцев в штате Северный Дарфур. Путин прибегнул к схожему стилю высоких международных отношений. Он пригрозил как бы дружественной стране войной в случае его ареста. «Россия ясно дала нам понять, что арест Путина будет равносилен объявлению войны», - заявил президент ЮАР.

Об этом стало известно из опубликованных во вторник показаний, которые Сирил Рамафоса дал Верховному суду. Хотя изначально показания были помечены как «конфиденциальные», суд постановил обнародовать их по причине исключительной важности. Лидер оппозиционной партии Демократический альянс Джон Стинхейзен приветствовал решение суда, назвав аргумент Рамафосы «фарсом». В отличие от действующего президента, Стинхейзен поддержал борьбу украинцев. Именно его партия обратилась в Верховный суд страны с просьбой заставить правительство выполнить постановление Международного уголовного суда об аресте Путина.

Рамафосе не позавидуешь. С Западом ЮАР связывают куда более тесные экономические отношения, чем с Россией. И международная репутация этой стране дорога. Рамафоса уже просил Путина не приезжать, прислать вместо себя Лаврова или вовсе провести саммит БРИКС в формате видеоконференции. Вице-президент Пол Машатиле прямым текстом говорил (хочется добавить «чуть не плача»): «Мы были бы счастливы, если бы Путин не приехал». Путин упирался. Хочу в Африку, и все тут. Существует популярный миф, будто серийные убийцы втайне хотят быть пойманными. Для большинства из них это не соответствует действительности: они просто совершают все больше ошибок, оставляют все больше следов - и поэтому их наконец ловят. Нет, Путиным двигало не мортидо. Он хотел сломать нормы международного права еще в одном месте. Показать, что он не слабак, есть еще порох в пороховницах, его так просто не запугать и не изолировать.

Он уже вытер ноги о правосудие ЮАР - приютив у себя бывшего президента этой страны, Джейкоба Зуму, с которым у него тесные коррупционные связи. Зума осужден на родине, его досрочное освобождение признано судом незаконным. Теперь он из России принимает участие в зимбабвийской видеоконференции по углеродным кредитам, представляя почему-то белорусскую компанию. Вот была бы потеха, если б Путин не вернулся из Йоханнесбурга, а на хозяйстве остался Зума.

Если без шуток, то странно и печально, что Путин боится Пригожина чуть ли не больше, чем мирового сообщества. Но уж как есть. Это вопрос к мировому сообществу. Впрочем, боится или нет, а под международным ордером ему как-то неуютно. Иначе не начались бы секретные переговоры по возврату украинских детей, которые от имени Путина ведет Абрамович, а в качестве посредников выступают Турция и Саудовская Аравия.

А тут еще европарламентарии призвали выдать аналогичный ордер на арест Лукашенко. Чтобы совсем уж их с Путиным вечными узами связать. Авторы доклада об отношениях ЕС с Беларусью призвали институты и государства ЕС принять все необходимые меры на международном уровне, чтобы «сделать возможным уголовное преследование белорусских политических и военных лидеров, ответственных за преступления против человечности и геноцид». Мем, где Лукашенко вещает то ли из гроба, то ли над гробом Путина свое «а я вам сейчас покажу», получает шанс воплотиться в реальность. Оставить их навсегда вдвоем - неплохой вариант ада, который они оба заслужили.

Не исключено, впрочем, что Лукашенко с Путиным сами поклялись друг другу никогда не расставаться и скрепили клятву кровью. «Сдали» Лукашенко свои же. Сначала паралимпиец Алексей Талай рассказал государственному информагентству, что Лукашенко лично принимал решение о вывозе украинских детей с оккупированных территорий в Беларусь. Доказательства собрал одиозный пропагандист Григорий Азаренок. Во время поездки на Донбасс он взял интервью у представителя местной оккупационной власти. Который подтвердил факт вывоза детей в Беларусь, и это заявление пошло в эфир. The Telegraph опубликовал об этом подробную статью. Прославив двух набитых дур, сестер Груздевых, всплывших на волне контрреволюции в Беларуси. Выступая перед вывезенными украинскими детьми, они им вещают со сцены: «Пусть сдохнет Байден, и Зеленский тоже, а Путин пусть процветает и возьмет под контроль всю Украину».

А если Лукашенко сильно захочется куда-нибудь съездить, когда на него тоже выдадут ордер, он теперь сможет грозить ядерным ударом. Если уж Путин грозил ЮАР войной и голодом всей Африке, выйдя из зерновой сделки. После чего уже две ночи подряд Россия наносит удары по Одесскому порту, в результате которых разрушены зерновые и подсолнечные терминалы. Именно так выглядит забота о «глобальном Юге».

Но снова к этому Бармалею со всех сторон побежали с уговорами, чтобы он не кушал маленьких детей. «Россия не чувствует ответственности за доброе сосуществование всех в мире», - говорит канцлер Шольц. Да вы что, в самом деле? Россия готова обрушить этот мир в тартарары, уже немало преуспела в этом - и доведет дело до конца, если в ответ на международный террор ее продолжат уговаривать. Будто этот окровавленный монстр, догрызающий прямо у вас на глазах чью-то кисть, это некий рациональный, договороспособный субъект. Пошлите туда, куда он сунется, отряд спецназа, чтобы его захватить. Испытываешь испанский стыд, глядя на то, как вы с ним боксируете, привязав одну руку за спиной - только не дай бог ударить по-настоящему сильно. Посмотрите внимательно: он не только кровавый маньяк, но и жалкий трус.

Дмитрий Галко, «Грани»

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