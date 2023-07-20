Александра Францкевича уже четыре месяца держат в ШИЗО 20.07.2023, 11:49

Александр Францкевич

Фото: БелаПАН

У политзаключенного нет одной почки.

Политзаключенному Александру Францкевичу снова продлили срок нахождения в штрафном изоляторе. На этот раз до 5 августа. Об этом стало известно правозащитникам.

Францкевич находится в исправительной колонии №5 в Ивацевичах в ШИЗО с 28 марта. Его поместили туда сразу после «карантина» и затем постоянно продляли сроки нахождения в изоляторе.

Правозащитники напоминают, что у Александра нет одной почки. Такое длительное содержание в ШИЗО может плохо сказаться на его здоровье.

Напомним, что активиста анархистского движения Александра Францкевича задержали в августе 2020 года. Приговор был оглашен в сентябре 2022.

Александру было выдвинуто обвинение по целому ряду статей, в том числе в «организации массовых беспорядков», «призывах к санкциям», «создании экстремистского формирования» и «преступной организации». Его приговорили к 17 годам заключения.

Затем Верховный суд в порядке апелляции немного сократил сроки трем участникам этого дела. В итоге окончательный срок заключения Александра стал 16 лет и 9 месяцев колонии в условиях строгого режима.

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