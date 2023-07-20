ВСУ разбили россиян под Работино и Новопокровкой и движутся к Токмаку 1 20.07.2023, 12:21

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Войска РФ также окружают на Угледарском плацдарме.

СМИ сообщают об успехах украинской армии на Южном направлении фронта, передает dialog.ua.

Российские военные пропагандисты сообщают, что за последние сутки подразделения украинской армии смогли продвинуться сразу на нескольких участках фронта.

Один из крупнейших военных Телеграм-каналов РФ WarGonzo заявил, что на Запорожском участке фронта ВСУ под прикрытием артиллерии заняли новые позиции северо-восточнее Работино и западнее Новопокровки.

Украинские подразделения продолжают двигаться в сторону Токмака на юг.

Более того, по данным российской стороны, вторым успешным направлением для ВСУ стал район Новодонецкого, где украинские войска также сумели продвинуться.

Z-канал утверждает, что ВСУ пытаются обойти населенный пункт с запада.

Примечательно, что россияне признают неудачную контратаку ВС РФ на Угледарском участке фронта в районе Ровнополя, где попытка вернуть ранее утраченные позиции обернулась провалом.

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