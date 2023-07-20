Во сколько обойдется сделать испанский «шенген» в Минске? 20.07.2023, 12:24

Pассмотрение документов может занимать 45 дней.

В Минске 21 июня возобновил работу визовый центр Испании. Казалось, это дополнительный шанс оформить шенгенскую визу хотя бы ради отдыха. В середине лета tochka.by решила оценить, как быстро и надолго можно ее открыть. Учитывая, что записаться самим практически нереально, журналисты обратились в турфирмы, то есть, по сути, к помощи двух посредников.

До шести недель и не больше месяца

Представительница одной из турфирм рассказала, что в первую неделю работы визовый центр выделил около 100 мест, то есть на 20 человек в день.

И выяснилось, что по времени и цене получилось примерно то же самое, как и подаваться через Москву.

Собеседница отметила, что максимальный срок, на который ставили разрешительный штамп, не превышал трех месяцев. И чаще оформляют «однократки» под запрашиваемую поездку. Отказы, конечно, тоже бывают.

Еще в одной туристической компании ответили, что документы на получение испанской визы дипломаты сейчас рассматривают около шести недель. Сроки действия выдают маленькие, в основном на 30 дней. Тут также подтвердили, что отказы случаются.

Сами услуги по записи и подготовке документов стоят 550 рублей.

Такую же цену и период оформления от трех до шести недель в переписке обозначила третья турфирма. Правда, в этом случае указали и другие расходы: консульский сбор 35 евро, а еще сервисный и логистический — 45 и 80 рублей соответственно. Но при этом назвали возможный вариант записи на конец июля, что по нынешним временам кажется невероятным.

Этим летом Испания уже не светит

Главный вывод один: если начинать делать сейчас, отдохнуть летом 2023 года в Европе по испанской визе не получится, поскольку рассмотрение документов может занимать 45 дней.

Определенную путаницу и сомнения формируют неодинаковые цены и виды услуг, которые называют турфирмы.

Самое интересное, что паспорта, сданные в испанский визовый центр в Минске, все равно везут в московское диппредставительство. И если делать напрямую, то вернуть их можно быстрее.

К тому же дополнительные нюансы возникли после изменения сайта для регистрации: «записаться» на прием в столице России можно только с местного IP и номера телефона, то есть так или иначе придется задействовать посредников — турфирму или родственников и друзей.

Где в Минске получить долгосрочную шенгенскую визу

Несколько источников, связанных с туристической сферой, подтвердили, что самым «открытым» остается посольство Италии. Правда, места, которые предлагаются в общем доступе на сайте, разбирают очень быстро.

Одна из специалистов назвала более надежным вариантом оформление итальянской визы по приглашению родственников или друзей, которые легально проживают на Апеннинах.

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