Большой испуг Путина 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

20.07.2023, 12:29

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Африканцы оказались крепкими ребятами.

Великий геополитик не поедет на саммит БРИКС в ЮАР. Об этом объявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Путин будет на связи через видеоконференцию, а в Йоханнесбург прискачет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Причина ясна.

Африканцы оказались крепкими ребятами, договориться с ними «по понятиям» не удалось – в случае прибытия Путина им пришлось бы надеть на него наручники и выдать в Гаагу, где его с нетерпением ожидает Международный уголовный суд. Обвинения в совершении военных преступлений – серьёзное дело.

Дмитрий Песков говорит, что участие в саммите БРИКС по видеосвязи – «полноценное участие». Но это пурга.

По существу, случившееся – пример личной трусости Путина, чувствительное поражение и одновременно демонстрация слабости позиций России в мире.

Когда настало время показать свои возможности, выяснилось, что влияние нулевое. Даже Южную Африку, якобы союзницу в группе БРИКС, не смогли уломать.

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