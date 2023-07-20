Что происходит в бункере Путина: офицер СВР раскрыл детали 3 20.07.2023, 12:49

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Экс-разведчик описал неадекватное поведение главы Кремля.

Российский диктатор Владимир Путин живет в информационном «пузырьке». Он вообще не ориентируется, что происходит в войне против Украины.

Об этом «24 каналу» рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, Путин черпает информацию только из центрального российского телевидения и папок, которые приносят ему приближенные люди.

Путин вообще мог перестать принимать какие-либо решения

Как отметил Жирнов, эта ситуация очень похожа на происходящее в конце жизни с португальским диктатором Антониу де Оливейра Салазаром. Его «тихонько» отстранили от власти, хотя он об этом и не знал. До конца жизни для него даже издавали газеты в одном экземпляре, где писало, как он отлично управляет страной.

«Похоже, что Путин тоже оказался в такой ситуации. Есть впечатление, что он вообще мало на что влияет. Не удивлюсь, если ему даже доносили, что ракеты «Кинжал» эффективны. И они уничтожили все цели. Это может оказаться опасным. Ведь он может быть уверен, что у него есть «супероружие», которое недоступно для противоракетной обороны США, НАТО и Украины. Это может быть опасным для мира», – заметил Жирнов.

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