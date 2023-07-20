Белорусский синоптик назвал две правдивые народные приметы о погоде 2 20.07.2023, 12:50

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В нашей стране меняется климат.

Белорусский синоптик Дмитрий Рябов рассказал, почему народные приметы о погоде «в большей степени не работают» и назвал только две, на которые стоит обращать внимание.

Специалист отметил, что относится к ним «с большим уважением», но воспринимает их «как народное творчество». «Они в большей степени не работают», — заявил Рябов БелТА.

Он объяснил это тем, что «климат меняется». По словам синоптика, в Беларуси «сместился с юга на север примерно на 150 км».

Кроме того, по мнению эксперта, «люди не задумываются, откуда эта примета, и пытаются ее применить везде – и на Брестскую область, и на Витебскую, хотя погода там совершенно разная, в температуре разница доходит до 20 градусов что летом, что зимой».

Белгидромет даже проверял точность примет, рассказал Рябов. Проанализировав погоду за 100 лет, специалисты выяснили, что она составила лишь 30%.

Синоптик назвал только две приметы, которые, по его мнению, «четко работают». Одна из них, знакома, кажется, абсолютно всем: если ласточки летаю низко, это к дождю. И этому есть объяснение.

«Увеличивается влажность воздуха, а мошки, которых ласточки ловят, очень чувствительны к такому изменению – они начинают летать ниже», — подчеркнул Рябов.

Вторая примета касается солнца. По словам специалиста, если закат красный и без туманов, то «завтра будет хорошая погода». А если он белесый с пеленой, то, вероятно, будет «ненастная пасмурная погода или дождь», так как атмосфера насыщена влагой».

Интересные летние народные приметы

Cиноптик часто делится народными приметами. Возможно, вы тоже найдете для себя те, которые и правда работают.

- Облака днем желтоватые — к дождю.

- Ночью луна прячется в тумане — грядет похолодание, а если ярко светит — будет жара.

- В лесу сильно пахнет грибами — к нежаркой погоде и высокой влажности воздуха.

- В лесу уродилось много диких ягод — к суровой зиме.

- Утром на траве появилась роса — к жаркой и сухой погоде.

- Паук сидит на паутине на улице — к сухой погоде, спрятался — к дождю.

- Кукушка громко кукует — к тёплой осени.

- Стрекозы громко шумят — к ухудшению погоды.

- Одуванчик днем закрыл цветы — к скорому дождю.

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