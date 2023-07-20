Бойцы Нацгвардии Украины взяли в плен российского командира из Чечни 20.07.2023, 13:06

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Оккупант в ходе допроса раскрыл важную информацию.

Нацгвардия Украины взяла в плен российского командира из Чечни. Это произошло 18 июля.

Об этом сказал заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович, передает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

«Бойцами одной из штурмовых групп 15-й бригады оперативного назначения взяты в плен командир роты 70-го гвардейского мотострелкового полка, который дислоцируется в городе Шали Чеченской Республики», - рассказал он.

Пленный рассказал о низком морально-психологическом состоянии личного состояния и его нежелании вести боевые действия.

«Ему была оказана медицинская помощь, после чего передана соответствующим органам», - добавил Уршалович.

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