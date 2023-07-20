Военная база РФ в Крыму взрывается второй день: появились спутниковые снимки 20.07.2023, 13:41

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Фото: Reuters

Мощная детонация уничтожила российские склады и полигон.

Утром 19 июля во временно оккупированном Крыму произошли взрывы на территории военной базы РФ возле Старокрымского полигона, где сдетонировали боеприпасы. В сети появились спутниковые снимки последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter профессора Токийского университета Хиденори Ватанаве.

«Российский склад боеприпасов у села Кринички в Крыму. Он был подорван мощным взрывом», - написал профессор.

Взрывы на полигоне в Крыму

Во временно оккупированном Крыму произошли взрывы в на крупной военной базы РФ в Кировском районе у села Кринички утром 19 июля. Предварительно были «прилеты» на территорию Старокрымского полигона на востоке полуострова, и произошла детонация боеприпасов.

Также отмечается, что прилетов было три, и зафиксировано попадание по полигону, после чего произошла детонация, и «взрывы слышны даже в Феодосии».

После этого военные РФ перекрыли дороги и все выезды, идущие мимо Старокрымского полигона в сторону «Тавриды». Это также подтвердил так называемый «глава» оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

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