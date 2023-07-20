Военная база РФ в Крыму взрывается второй день: появились спутниковые снимки
- 20.07.2023, 13:41
- 2,090
Мощная детонация уничтожила российские склады и полигон.
Утром 19 июля во временно оккупированном Крыму произошли взрывы на территории военной базы РФ возле Старокрымского полигона, где сдетонировали боеприпасы. В сети появились спутниковые снимки последствий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter профессора Токийского университета Хиденори Ватанаве.
«Российский склад боеприпасов у села Кринички в Крыму. Он был подорван мощным взрывом», - написал профессор.
July 13 and 19, Satellite images of a Russian ammunition depot near the village of #Krynychky in #Crimea . It was blown up by a massive explosion.— 渡邉英徳 wtnv (@hwtnv) July 20, 2023
(45.08429, 35.07376) https://t.co/O6N7Tu7E3l pic.twitter.com/KqnVkkcH1S
REPOST (See reply tweet)— Benjamin Pittet (@COUPSURE) July 19, 2023
Explosions at a Russian ammunition depot near the village of Krynychky in Crimea.
(45.0840226, 35.0752463)@GeoConfirmed https://t.co/seN2pe4BZ4 pic.twitter.com/wNuD1yTnr8
Взрывы на полигоне в Крыму
Во временно оккупированном Крыму произошли взрывы в на крупной военной базы РФ в Кировском районе у села Кринички утром 19 июля. Предварительно были «прилеты» на территорию Старокрымского полигона на востоке полуострова, и произошла детонация боеприпасов.
Также отмечается, что прилетов было три, и зафиксировано попадание по полигону, после чего произошла детонация, и «взрывы слышны даже в Феодосии».
После этого военные РФ перекрыли дороги и все выезды, идущие мимо Старокрымского полигона в сторону «Тавриды». Это также подтвердил так называемый «глава» оккупированного Крыма Сергей Аксенов.