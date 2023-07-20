Продажи белорусских автобусов МАЗ в России заметно просели 20.07.2023, 13:50

Предприятие работает на склад.

В июне 2023 года продажи автобусов МАЗ в России по сравнению с июнем прошлого года снизились в 5,7 раза. На это обратил внимание «Позірк». В этом июне в Россию было продано всего 33 новых автобуса, тогда как год назад — 188.

Небольшой рост продаж был в мае — на 26,2% по сравнению с маем 2022 года. Но в целом за эти полгода продажи автобусов МАЗ в Россию просели. Предприятие продало в РФ всего 558 автобусов.

Это 5-е место среди всех производителей (а в 2022-м было 3-е). Впереди российские ПАЗ — 3.506 автобусов (+21,3%), ЛиАЗ — 1.229 (в 2,2 раза), «Нефаз» — 932 (+23,9%), а также китайский YUTONG — 911 автобусов (в 3 раза).

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