Путин разозлил Эрдогана: «ответка» неизбежна 1 Анатолий Несмиян

20.07.2023, 13:58

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Анатолий Несмиян

У Турции огромный арсенал возможностей создать Кремлю проблемы от Черного моря до Поволжья.

Украинское министерство аграрной политики сообщило, что в порту Черноморск было уничтожено в ходе т.н. ударов возмездия порядка 60 тысяч тонн зерна.

В общем-то, никаких сомнений в том, какие именно цели могли быть в портах, по которым были нанесены удары, не было. Прекращение «зерновой сделки» создает возможности сепаратных договоренностей Украины с Турцией о проводке конвоев с зерном, а атаковать конвои и тем самым рисковать военным конфликтом с Турцией удовольствия мало.

Поэтому и удары по зерновым терминалам. Нет зерна - нет конвоев.

Однако у Кремля есть специфическая особенность планирования - он никогда не предусматривает план «Б», если что-то пойдет не так. А в данном случае многое может пойти не так - фактически уничтожение зерна - это удар не только по Киеву, но и по карману Турции, которая зарабатывает на «сделке». Мало того, что «сделка» прекращена, так теперь еще и уничтожается зерно, на котором турки с их весьма неважной финансовой историей могут как-то, но заработать.

Там где деньги, там друзей нет, уж кто-кто, а бандиты это знают лучше других. Поэтому можно ожидать ответных действий. И чем больше будет ударов по карману Эрдогана, тем выше такая вероятность. А у Турции возможностей много и помимо прямого ответа по новороссийским терминалам. Это и Сирия, и Ливия, и Закавказье, и Средняя Азия. Да и в Поволжье турецкое влияние достаточно велико, о чем совершенно не стоит забывать.

Анатолий Несмиян, t.me

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