Ученые обнаружили вход в древних храм в Перу, «застывший во времени» 20.07.2023, 14:13

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Этот коридор известен как «проход кондора».

В Перу группа археологов сделала новое открытие. Они нашли запечатанный коридор, которому более 3000 лет. Об этом сообщает lenta.ua со ссылкой на Reuters.

Этот коридор, известный как «проход кондора», как полагают, ведет в другие помещения в огромном храмовом комплексе, который когда-то был частью древней культуры Чавин.

Археологические раскопки Чавин-де-Уантар расположены примерно в 190 милях (306 км) к северо-востоку от Лимы. По сообщению Reuters, это был важный центр культуры Чавин, процветавшей примерно с 1500 по 550 год до нашей эры.

Цивилизация Чавин славится своими впечатляющими произведениями искусства, на которых часто изображены птицы и кошки. Эти древние люди жили в северных высокогорьях перуанских Анд задолго до возникновения могущественной империи инков, насчитывающей более 2000 лет.

В последнее время археологи сосредоточили внимание на коридоре в южной части храма.

Archaeologists have unearthed an entrance to an ancient temple in Peru which they say is ‘frozen in time’ https://t.co/xrnB1xlv1h pic.twitter.com/4T8LHQlja9 — Reuters (@Reuters) July 13, 2023

Эта конкретная область была закрыта, потому что считалась структурно слабой. Однако недавнее открытие дает ценную информацию о ранних стадиях цивилизации Чавин.

Археолог Джон Рик говорит, что сделанные здесь открытия были «заморожены во времени».

Внутри прохода команда обнаружила значительный артефакт: большой керамический предмет весом около 37 фунтов (17 кг).

Он украшен чем-то вроде головы и крыльев кондора. Кроме того, была найдена керамическая чаша. Эти предметы были обнаружены в мае 2022 года, когда был обнаружен вход в проход.

В древних андских культурах кондор имел большое значение. Будучи одной из самых больших птиц в мире, она ассоциировалась с могуществом и процветанием.

Храмовый комплекс включает террасы и сеть проходов, обнаруженных недавно.

Джон Рик, археолог из Стэнфордского университета, упомянул, что значительная часть храмового комплекса все еще ожидает раскопок.

Чтобы исследовать вход в «проход кондора», команда Рика использовала камеры, установленные на роботах. Этот метод позволил им перемещаться по обломкам, которые со временем заполнили проход, сводя к минимуму риск нанесения дальнейшего ущерба древней архитектуре.

Чавин-де-Уантар был признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1985 году. Это определение было сделано образовательными, научными и культурными организациями ООН.

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