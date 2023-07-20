«Мое мнение относительно белорусов изменилось в лучшую сторону» 1 20.07.2023, 14:18

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Что украинцы думают о наших добровольцах из полка Калиновского.

Украинский Youtube-канал «Зе Інтерв'юер» записал интервью с бойцами полка имени Кастуся Калиновского. Под видео очень много комментариев благодарных украинцев.

Сайт Charter97.org посмотрел, что украинцы думают о наших добровольцах:

«Вы воюете за Украину, это начало свободной Беларуси. Мы за свободную Беларусь. Спасибо. Свобода — это все!»

«Какие интересные, искренние ребята. И язык у вас хороший. Огромная благодарность и почет вам за вашу позицию, за то, что защищаете Украину. Возвращайтесь живыми. Слава Украине! Жыве Беларусь!»

«Украинский язык у них супер! Пример некоторым украинцам, которые не могут выучить родной язык!»

«Ян Мельников пользуется украинским, как настоящий украинец».

«Классные ребята. Мое мнение относительно белорусов изменилось в лучшую сторону после этого интервью.

«Жыве Беларусь! Жыве вечна! Спасибо, что сражаетесь с нами нашу свободу и победу! Без свободной Украины не будет свободной Беларуси!» — пишут украинцы в комментариях под видео.

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