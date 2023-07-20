На Донбассе ликвидировали футболиста-оккупанта с позывным «Кабан» 9 20.07.2023, 14:21

4,118

Россиянин до отправки на фронт играл за несколько клубов.

Бывший футболист клуба второй лиги чемпионата России «Кубань-Холдинг» Станислав Дорошенко был ликвидирован в Украине. Оккупант погиб на 35-м году жизни на донецком направлении, передает obozrevatel.com.

Об этом информирует отдел по вопросам спорта Павловского района Краснодарского края РФ. При этом в ведомстве заявили, что он был призван на войну по «объявленной мобилизации» осенью минувшего года после приказа Владимира Путина.

Дорошенко, которого называли Кабаном, основную часть карьеры выступал за команды «Кубань Холдинг» и «Кубань Холдинг 2», а также числился в составах клубов «Барсук», «ПТС», «Атаман», «Путиловец Юг», «Спарта», «Штурм» и т.д.

Интересно, что на странице кубанского клуба ничего не говорится о том, что экс-футболист был ликвидирован на территории Украины. В команде ограничились сухим сообщением о том, что их бывший игрок ушел из жизни.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».