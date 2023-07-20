«Народная Грамада» собирает деньги для белорусских добровольцев3
- 20.07.2023, 14:30
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Объявлен сбор на пикап для минометного расчета.
Партия «Народная Грамада» собирает деньги для белорусских добровольцев, которые воюют в Украине. Активисты решили помочь нашим воинам приобрести пикап для минометного расчета.
«Наши товарищи уже больше года воюют в добровольческих частях. Они наши герои и гордость, но им необходима помощь. Мы в очередной раз объявляем сбор на пикап для минометного расчета.
Надо всего-то отказаться от пары чашек кофе и получить чувство удовлетворения от исполненного долга», — пишет заместитель председателя «Народнай Грамоты» Евгений Вильский в «Фейсбуке».
Реквизиты для сбора
Gavėjas: Asociacija Belarusian peoples community
Sąskaita: LT133500010014919951
SWIFT: EVIULT2VXXX
Banko pavadinimas: Paysera LT, UAB
Banko adresas: Pilaitės pr. 16, Vilnius,
LT-04352, Lithuania.