«Народная Грамада» собирает деньги для белорусских добровольцев 3 20.07.2023, 14:30

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Валентин Трокский

Объявлен сбор на пикап для минометного расчета.

Партия «Народная Грамада» собирает деньги для белорусских добровольцев, которые воюют в Украине. Активисты решили помочь нашим воинам приобрести пикап для минометного расчета.

«Наши товарищи уже больше года воюют в добровольческих частях. Они наши герои и гордость, но им необходима помощь. Мы в очередной раз объявляем сбор на пикап для минометного расчета.

Надо всего-то отказаться от пары чашек кофе и получить чувство удовлетворения от исполненного долга», — пишет заместитель председателя «Народнай Грамоты» Евгений Вильский в «Фейсбуке».

Реквизиты для сбора

Gavėjas: Asociacija Belarusian peoples community

Sąskaita: LT133500010014919951

SWIFT: EVIULT2VXXX

Banko pavadinimas: Paysera LT, UAB

Banko adresas: Pilaitės pr. 16, Vilnius,

LT-04352, Lithuania.

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