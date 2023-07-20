Слабость Путина и бравада Пригожина 2 Нина Хрущева, Project Syndicate

20.07.2023, 14:33

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Нина Хрущева

Трещины на фасаде Кремля становятся все заметнее.

Вагнеровцы во главе с Евгением Пригожиным бросили дерзкий вызов власти Кремля, и при этом сумели избежать наказания. ФСБ официально прекратила расследование этого мятежа. Впрочем, проблемы Путина едва ли ограничиваются ЧВК «Вагнер».

Менее чем за день боевики Пригожина продвинулись почти на тысячу километров вглубь российской территории, и они не смогли бы сделать это без помощи представителей армии и внутреннего круга Путина. Ходят слухи о возможной роли в этих событиях братьев-миллиардеров Юрия и Михаила Ковальчуков. Тесно связанные с Путиным, они, как сообщается, разделяют мнение Пригожина, что Россия проявляет недостаточно усилий в этой войне, а также в более широкой конфронтации с Западом.

Другой вероятный коллаборант — генерал Сергей Суровикин. Подобно Пригожину, Суровикин, как сообщается, выступает за ведение войны более жестокими методами, чем те, что готов применять министр обороны Сергей Шойгу. После мятежа Суровикин не появляется на публике; утверждается, что он «отдыхает».

Около дюжины высокопоставленных военных деятелей были отстранены от должности или отправлены в отставку, против них ведется расследование. Причиной увольнений могло быть не только возможное участие в мятеже: генерал Иван Попов, один из командующих российскими силами в Украине, был уволен после того, как раскритиковал высшее военное руководство за методы ведения войны.

Между тем вагнеровцы избежали вообще какого-либо наказания. Ожидается, что они либо просто переедут в Беларусь, либо продолжат сражаться за Россию, но уже под руководством другого командира. Пригожину даже не пришлось отправляться в эмиграцию, хотя это якобы было условием договоренностей о прекращении его «марша на Москву». Его видели в Санкт-Петербурге и Москве, где вместе с десятками вагнеровских командиров он секретно встретился с Путиным 29 июня.

Иногда утверждают, что подобные итоги объясняются невнятным статусом ЧВК «Вагнер» в России, где частные военные организации технически незаконны. Вплоть до полномасштабного вторжения России в Украину в прошлом году Пригожин вообще отрицал, что ЧВК «Вагнер» является частной армией. Как недавно отметил Путин, ЧВК «Вагнер» существует, «но такого юрлица нет»; «группа есть, но юридически не существует».

В то же время 27 июня на встрече с российским военными Путин рассказал, что только в прошлом году наемники «Вагнера» получили за свои услуги 86 млрд рублей (почти миллиард долларов) из российского бюджета. Если взбунтовавшиеся боевики находятся на зарплате у государства, тогда их следует предать военному суду, а не прощать.

Безнаказанность вагнеровцев выглядит особенно шокирующей сейчас, когда простые россияне живут в почти тоталитарном полицейском государстве. Из-за любого критического высказывания по поводу украинской войны (даже просто за выражение сомнений в ее рациональности или поддержку усилий, направленных на достижение мира) можно оказаться в тюрьме или получить клеймо «иностранного агента». Сегодня россияне смеют задаваться вопросами по поводу этой войны лишь в частном порядке.

Путин явно рассчитывает, что с помощью оруэлловского «двоемыслия» он сможет заставить россиян молча согласиться с его подходами к ЧВК «Вагнер». Как и в советские времена, россиянам приказывают верить в такие идеи, которые напрямую противоречат друг другу, а также в исторические небылицы, не имеющие оснований в реальности. Забудьте собственные знания, память и опыт — верховный лидер лучше знает.

На протяжении недель на всех телевизионных каналах пропагандисты ругают предательство Пригожина и обсуждают потенциальные катастрофические последствия мятежа. Тем самым россияне должны почувствовать облегчение, что удалось достигнуть соглашения и избежать кровопролития. Однако в первые дни после мятежа, который Путин назвал «предательством», эксперты постоянно спекулировали по поводу возможных уступок, которые пришлось сделать Пригожину, чтобы избежать сурового наказания. Ведь, как напоминают эксперты, известно, что Путин не прощает.

Несмотря на все это, Путин предложил варианты трудоустройства бойцам ЧВК «Вагнер», которые, по его словам, «воевали с достоинством», но, к сожалению, оказались «втянуты» в мятеж. Он даже рассказал, что готов позволить им и дальше воевать в ЧВК, но не под командованием Пригожина. Итак, если Пригожин по-прежнему враг, почему он свободно разгуливает по российской земле? Почему его пригласили на ту самую встречу в Кремле, где Путин озвучил свои предложения другим вагнеровцам?

Двоемыслием нельзя заглушить эти вопросы. Более того, поведение Путина во время вагнеровского мятежа говорит лишь о его слабости. И это подтверждается поведением российской элиты. После увольнения Попова депутат российского парламента Андрей Гурулев опубликовал рассуждения генерала, которыми он, судя по всему, делился с коллегами по армии. В путинской России — особенно после февраля 2022 года — подобное выражение несогласия нельзя недооценивать.

Недовольство путинским руководством не ограничивается российскими официальными лицами. Последние опросы показывают, что 53% россиян жаждут достижения мира, хотя в мае эта цифра равнялась 45%. Поскольку общество находится под сильным давлением, и ему запрещено критиковать войну, реальная цифра, вероятно, намного выше. Кроме того, 86% россиян выступают против любого применения тактического ядерного оружия.

Да, рейтинг поддержки Путина остается высоким (81%), а особого желания протестовать не заметно. Но, возможно, это лишь вопрос времени, когда ситуация полностью изменится. Я выросла в СССР, где все публично хвалили руководство Леонида Брежнева, хотя и знали, что «король-то — голый». Потребовалось несколько лет и смена пары лидеров, чтобы появился Михаил Горбачев, но мы сделали это. Сегодня россияне тоже могут бояться высказываться вслух, но они безошибочно видят слабость Путина — и трещины в системе, которую он так тщательно выстраивал.

Нина Хрущева, Project Syndicate

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