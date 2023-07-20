Таможенники не пропустили в Беларусь партию австрийского пива, которого хватило бы на целый агрогородок 1 20.07.2023, 14:42

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Грузовик ехал в нашу страну через погранпункт «Григоровщина».

В Беларусь не пропустили крупную партию пива из Австрии, которое пытались провезти на фуре с литовскими номерами через белорусско-латвийскую границу. Внутри было более 3 тысяч незадекларированных банок напитка, сообщает zerkalo.io со ссылкой на таможню.

Грузовик MAN с литовскими номерами следовал в Беларусь через погранпункт «Григоровщина» со стороны Латвии. Австрийское пиво везли легально, с наличием сопроводительных документов, однако внутри фуры его оказалось гораздо больше, чем было указано в бумагах: более 3 тысяч банок пива на сумму 4500 рублей «забыли» задекларировать.

За такое количество товара необходимо было бы уплатить 2 тысяч рублей таможенных платежей.

Витебская таможня начала административное дело. Перевозчика может ждать штраф до 30% от стоимости незадекларированного пива.

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