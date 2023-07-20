ВСУ ликвидировали под Херсоном теневого командира боевиков «ДНР» 2 20.07.2023, 14:46

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Он руководил группировкой «Легион».

Российский писатель-пропагандист Захар Прилепин в своем телеграм-канале сообщил, что под Херсоном ликвидировали известного оккупанта Романа Назарова с позывным «Назар», пишет stopcor.org.

«Если представить себе идеального веселого русского солдата из сказки, из песни, из лучшего кино – это вот он. Подвигов его – не счесть», – «печалится» пропагандист.

По словам Прилепина, ликвидированный боевик Назаров служил в разведбате еще во время чеченской кампании. На украинский Донбасс оккупант попал в 2014 году. Сам он родом из Ростовской области, из Каменска-Шахтинского.

В 2017 году украинские волонтеры из международного разведывательного сообщества InformNapalm во время мониторинга социальных сетей идентифицировали российского кадрового военного Романа Назарова, командовавшего в самопровозглашенной «ДНР» группой боевиков «Легион». Тогда фиктивным командиром «Легиона» был поставлен Сергей Завдовеев – так называемый «депутат народного совета «ДНР», который ранее был продавцом детских игрушек и бытовой техники в Макеевке. Но волонтеры выяснили, что именно Назаров командовал так называемой группой Завдовеева в Логвиново.

Напомним, что ВСУ ликвидировали российского комбрига по прозвищу «Ташкент». Российский преступник, командир бригады «Ташкент» погиб вследствие удара украинского дрона-камикадзе.

Кроме этого, в Херсонской области украинские военные ликвидировали командира элитного российского спецподразделения с позывным «Эдельвейс». В Новой Збурьевке ВСУ ударом HIMARS «аннигилировали» российского полковника-спецназовца Федора Бабаева по прозвищу «Эдельвейс».

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