В Гродно лукашисты убрали памятный знак повстанцам Калиновского 7 20.07.2023, 14:52

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К этому может быть причастна местная доносчица Бондарева.

Со здания гродненского железнодорожного вокзала пропал памятный знак участникам восстания 1863 года. Вместо него появилась мемориальная доска, посвященная советским подпольщикам. К этому может быть причастна местная провластная активистка Ольга Бондарева, пишет Hrodna.life.

«Са снежня 1941 года па ліпень 1944 года на станцыі Гродна дзейнічалі падпольныя групы пад кіраўніцтвам чыгуначнікаў Багатырова М.М., Святлічнага Г.І., Панасюка С.П.», — написано на доске.

Ранее на месте мемориальной плиты размещался памятный знак из дуба. Он был установлен на железнодорожном вокзале 30 лет назад в честь участников восстания 1863 года. Его автор — гродненский скульптор Владимир Пантелеев.

Памятный знак был посвящен конкретному историческому событию, которое произошло на этом месте. Во время восстания 1863 года гродненцы пытались угнать со станции товарный поезд. Однако из-за суматохи захватить им удалось только локомотив. После неудачного угона российскими властями были арестованы 73 человека. Из них 25 сослали в Сибирь.

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