Под Берлином ищут разгуливающую на свободе львицу 20.07.2023, 14:58

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Жителям ряда населенных пунктов рекомендовано остаться дома.

Жители южных окрестностей Берлина утром четверга, 20 июля, получили довольно редкое предупреждение от полиции - на свободе разгуливает опасное дикое животное! Стражи порядка призвали не выпускать домашних питомцев на улицу, а проживающим в общинах Кляйнмахнов, Тетлов и Штансдорф в земле Бранденбург рекомендовали по возможности не покидать свои дома, сообщает «Немецкая волна».

Позднее полицейские уточнили, что речь, судя по всему, идет о львице. Именно ее очевидцы заметили между Берлином и Потсдамом около полуночи (01.00 по Минску). Они рассказали правоохранительным органам, что львица гналась за кабаном в районе Кляйнмахнова и Тетлова. Эпизод удалось снять на видео, а изучившие запись эксперты подтвердили, что придется иметь дело с хищным млекопитающим из подсемейства больших кошек.

Усыпить и передать в приют

Для поиска задействованы два вертолета, однако к позднему утру следов животного обнаружить не удалось, указали власти. Стражи порядка выясняют, как хищница появилась в этих краях. В случае обнаружения ее постараются усыпить и передать в приют, добавили в полиции.

В Кляйнмахнове уже отреагировали на предупреждения, введя дополнительные меры предосторожности. Так, детские сады в этот день продолжают работу, однако детям временно запрещено находиться вне зданий. А торговцам на уличном рынке рекомендовано не устанавливать стенды. Посетителей на рынке почти нет, сообщила представительница властей.

Стражи порядка признают, что в их практике нечасто встречаются подобные ситуации. «Мы можем вывести с проезжей части корову или поймать лошадь, но охота на диких кошек в земле Бранденбург - довольно необычна», - прокомментировал ситуацию агентству dpa представитель местного полицейского управления.

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