«Теперь ВСУ могут разнести лагерь в Осиповичах в клочья» 20.07.2023, 15:02

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Как белорусы реагируют на появление «вагнеровцев» в стране.

Член «совета командиров» ЧВК «Вагнер» заявил, что в Беларусь приедет до 10 тысяч наемников. Российские боевики уже проводят совместные тренировки с белорусскими военными.

Сайт Charter97.org посмотрел, как белорусы реагируют на появление «вагнеровцев» в стране.

«Может, НАТО и вся западная коалиция зачешется! На просьбы простых белорусов о помощи в освобождении от оккупации русофашистов и теперь от зэков, они закрывали глаза».

«Вагнер признана международной террористической бандой и участником агрессии в Украине. Как соберутся, ВСУ могут разнести их лагерь под Осиповичами в клочья, что бы они там не делали».

«Сколько пробудут чвкашники в летнем полевом лагере? До ноября максимум. Дальше что?»

«Дальше будут сопли, кашель и пневмония. Плюс бесконечные кишечные расстройства из-за невозможности соблюсти необходимые санитарные нормы. Хорошо, если не будет вспышки брюшного тифа или холеры. Держать в полной изоляции столько мужиков долго не получится. Так ведь снабженцы на своих ботинках тоже могут разнести по округе любую заразу. Вспомните эпидемию чумы свиней, когда в радиусе 5 км все поголовье свиней было вырезано с запретом в ближайшие 5 лет их заводить. А тут боевики, которых удержать никто не сможет от походов налево».

«Все эти сообщения о Вагнере рассчитаны только на белорусский народ. Цель простая: запугать его, показать бесперспективность сопротивления режиму и «страшному» Вагнеру. Разрушаем миф.

1) Два ботаника победят двух гопников, какими бы страшными они не казались, потому что умнее и уже давно практикуются не только фене (блатному жаргону), но и ходят в спортзалы, а не колются и бухают.

2) Сторонников перемен, а следовательно тех, кто будет поддерживать калиновцев, будет столько же, сколько в 2020 году, около миллиона (а это только те, кто активно выходили на марши), но будут еще и вооружены. Сторонников власти, кроме вооруженных бандитов хунты, тогда на улицах не было.

3) Вагнер и остатки хунты будут выглядеть перед калиновцами и народом, как Шойгу и Герасимов со своей армией в Ростове во время мятежа, т.е. никак. Мы вас просто уничтожим, быстро и безболезненно. Поэтому все, что на Вагнер потратят здесь: проживание, зарплаты и на «армию» хунты, не принесет никакой реальной пользы. В Африку!»

«Если террористический Вагнер свободно может шастать по Беларуси, тогда войска ВСУ просто имеют право вместе с полком Калиновского зайти в Беларусь для его уничтожения и уничтожения лукафашистских сообщников!

Слава ВСУ!» — пишут читатели сайта Charter97.org

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