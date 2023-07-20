Где ключ к свержению режима Лукашенко? 2 20.07.2023, 15:24

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Вальдемар Скшипчак

Мнение польского генерала.

Время Лукашенко заканчивается. Об этом в интервью для Studio X-97 рассказал польский генерал Вальдемар Скшипчак.

— Свержение Лукашенко, Путина. Где ключ?

— На Путина надо давить на политическом уровне. Милитарно он еще не проиграл. На политическом же уровне надо заставить его пойти на уступки в отношении Украины, показать, что катастрофа России — это его рук дело. Может, его уберут свои же.

Мне кажется, что в будущем Россия будет пытаться восстановиться после войны, будет пытаться вернуться на международные площадки. Во время войны такое не может случиться. Только Россия без Путина может попытаться это сделать.

Время Лукашенко же заканчивается, у него нет никакого будущего. Лукашенко заканчивается, он не лидер белорусского народа.

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— Он в худшей ситуации, чем Путин?

— Однозначно. Он остался один, Путин ему в критической ситуации не поможет. Он обречен на забвение. Я считаю, что он будет пытаться прятаться в России, но сгинет где-то далеко от Беларуси и от белорусского народа. Он не заслужил хорошего отношения собственного народа.

— Как выигрывать?

— Решительностью и смелостью. Если есть смелость и решительность, можно многое выиграть. Надо поставить стратегические цели и быть решительно настроенным.

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