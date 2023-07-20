Минобороны Украины ответило на угрозы РФ топить все корабли в Черном море 4 20.07.2023, 15:30

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ВСУ будут делать с российскими судами то же самое.

Министерство обороны Украины сделало заявление о движении кораблей в акватории Черного моря. Речь идет о судах, курсирующих в порты РФ, или в находящихся на оккупированных территориях.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

Как заявили в ведомстве, Россия начала открыто угрожать гражданским судам которые перевозят продукты питания из украинских портов. В последние дни Кремль превратил Черное море в зону опасности. Ответственность за все риски полностью ложится на российское руководство.

«Кроме этого в Минобороны отметили, что судьба крейсера «Москва» доказывает, что Силы обороны Украины имеют необходимые средства для отпора российской агрессии на море.

«Министерство обороны Украины предупреждает, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной, как такие, которые перевозят грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками», - сказано в сообщении.

Также с 05:00 20 июля 2023 года в районах Северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальским проливом Украины, судоходство запрещено как опасное.

«Соответствующая навигационная информация для мореплавателей уже обнародована», - написали в Минобороны.

Выход России из «зернового соглашения»

17 июля в Кремле отказались от продления «зернового соглашения». Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что договоренности по «зерновой инициативе» фактически прекращены.

После этого президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить «зерновую инициативу» в трехстороннем формате . Государство рассматривает возможность транспортировки продовольствия через территориальные воды Румынии и Болгарии .

19 июля Министерство обороны РФ пригрозило, что любые страны, под флагами которых суда направят в украинские порты, будут считаться вовлеченными в войну.

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