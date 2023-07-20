Что будет с ценами на авто в Беларуси с 1 августа? 1 20.07.2023, 15:34

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Иномарки в РФ сильно подорожают и это скажется на нашем авторынке.

С 1 августа в Российской Федерации повышается утильсбор на автомобили. Из-за цены на легковушки могут подскочить до 20%. Заплатит ли белорусский покупатель за повышение утилизационного сбора в РФ, пояснил председатель правления Автомобильной ассоциации «БАА» Сергей Варивода.

В Белорусской автомобильной ассоциации напомнили, что утилизационный сбор является затратами импортера и увеличивает отпускную (розничную) цену автомобиля на его величину плюс налог на добавленную стоимость на сумму сбора. Это означает плохие новости не столько для продавца-импортера, сколько для потребителя.

— Есть верная расхожая фраза: за все платит покупатель. Заплатит ли белорусский покупатель за повышение утилизационного сбора в Российской Федерации? Безусловно, если такой сбор включен в цену российского поставщика (изготовителя, дистрибьютора) для белорусского дилера. Однозначно заплатит, если речь идет об импортируемых в Российскую Федерацию из-за пределов Евразийского союза автомобилях, которые впоследствии реэкспортируются в Беларусь, — отметил Варивода.

Он подчеркнул, что пока между нашими странами не работает механизм зачета (возврата) утилизационного сбора, уплаченного на таможне в стране ввоза при продаже авто в другие страны ЕАЭС.

Если автомобиль произведен в России

Председатель правления БАА считает, что увеличение ставок утильсбора в России практически не скажется на розничных ценах в Беларуси, если автомобиль произведен в РФ. Хотя и в этом случае, по его словам, есть нюансы, так как действующая в России система промышленных субсидий предполагает временное отвлечение оборотных средств автопроизводителя на уплату утильсбора.

Утильсбор в Беларуси

Повышение ставок утилизационного сбора в России требует аналогичного шага со стороны белорусских властей. В данный момент при ввозе легковых автомобилей из государств ЕАЭС в Беларуси уплачивается утилизационный сбор в размере:

- 544,5 белорусских рубля на автомобиль до трех лет,

- 816,7 рубля на авто от трех до семи лет,

- 1 225,1 рубля на авто от семи лет.

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