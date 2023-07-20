Писателя и фотографа Дмитрия Бояровича вместе с женой приговорили к трем годам «домашней химии»
- 20.07.2023, 16:10
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Приговор вынесла судья Юлия Инчина.
В суде Ленинского района Минска вынесен приговор по делу писателя и фотографа Дмитрия Бояровича и его жены Валерии Боярович. Их обвиняли в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участии в них» по ч. 1 ст. 342 УК.
Судья Юлия Инчина назначила Дмитрию и Валерии по три года «домашней химии», сообщают правозащитники.
Дмитрий работал на гостелеканале СТВ, но в 2020 году уволился в знак протеста против насилия в отношении участников мирных акций.