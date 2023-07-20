Белорусы в августе лишатся одного из вариантов по электронным расчетам 20.07.2023, 16:37

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На вывод денег дали три месяца.

Белорусов ожидают изменения по работе международной системы переводов WebMoney. Как сообщает оператор этой системы в нашей стране — «Технобанк», с 21 августа будет приостановлена эмиссию электронных денег. Речь о белорусских рублях. «Зеркало» узнало подробности.

«С 21 августа 2023 года прекращается эмиссия электронных денег WBM — белорусские рубли международной платежной системы WebMoneyTransfer», — сообщает банк.

При этом остатки средств на счетах надо успеть вывести в течение трех месяцев с этой даты. Что будет с деньгами, когда не выведут за это время, в банке не смогли пояснить. Как и то, будет ли возобновлена возможность пополнять WebMoney.

При этом на белорусском сайте WebMoney еще днем 20 июля было указано, что с 1 августа будет прекращено открытие новых кошельков. На момент выхода этого текста эта информация были удалена с сайта сервиса. В «Технобанке» не смогли пояснить, будет ли прекращено открытие новых кошельков с 1 августа.

WebMoney — система электронного расчета. С помощью электронного аналога белорусского рубля — WMB — можно оплачивать коммунальные услуги, счета за телефон и интернет, заказывать доставку еду или совершать покупки в Сети.

В контакт-центре «Технобанка» уточнили, что финучреждение сейчас работает исключительно с кошельком в белорусских рублях, с другими валютами — нет. Если возможность пополнять средства не возобновят, а те, что лежат на счетах, нужно потратить за три месяца, то фактически можно говорить о прекращении работы этого сервиса, это подтвердили в «Технобанке». Однако уточнили, что решение о дальнейшей судьбе WebMoney не принято, «идут переговоры». К примеру, срок вывода средств со счетов может измениться, сообщили в банке.

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