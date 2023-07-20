Агроном рассказал, как ускорить созревание лука в Беларуси 1 20.07.2023, 16:48

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Специалист поделился простыми рекомендациями.

Из-за неблагоприятной для роста лука погоды летом или отсутствия времени у дачника бывает, что эта культура не успевает созреть вовремя. Можно немного ускорить этот процесс. Об этом рассказал агроном Петр Ломонос.

- Нужно сделать подкапывание растений. Для этого обычную лопату вводят в землю с двух сторон от луковицы под углом около 45 градусов, - посоветовал специалист.

А после того, как корни лука окажутся подрезанными, он начнет засыхать и питательные вещества по ускоренной программе перейдут в луковицу.

Как понять, что лук уже пора убирать? В народе существует миф о том, что лук нужно убирать до Ильи - то есть до 2 августа. Однако эксперт советует не привязываться к праздникам. Действительно, есть сорта, которые снимают с грядки в начале августа, а есть и более поздние, с уборкой которых не стоит спешить. Лук сам подскажет, когда он созрел.

- Основной признак - полегание пера. Это знак, что лук уже созрел и его можно подготавливать к уборке, - подсказал Петр Ломонос.

Когда пожелтеет перо лука, а шейка луковицы станет практически сухой - верный знак того, что луковица получила все питательные вещества и ее можно доставать из земли. После уборки луковицы в течение недели нужно просушить на солнце, то и дело их переворачивая. Так урожай будет лучше храниться.

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