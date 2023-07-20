Сотруднику МЧС дали 15 суток за сохраненную ссылку в «Одноклассниках» 2 20.07.2023, 17:17

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Дмитрия Рудака также уволили с работы.

Спасателю из Глубокского района Дмитрию Рудаку дали 15 суток ареста за распространение «экстремистских» материалов, а затем уволили с работы, сообщила «Витебская Весна».

Мужчину судили 13 июня. Судья назначила ему 15 суток ареста за то, что он на личной странице в «Одноклассниках» сохранил публикацию с «экстремистского» интернет-ресурса.

По данным правозащитников, «нарушение» выявили местные милиционеры во время профилактических мероприятий по противодействию «экстремизму».

После суда спасателя уволили, а в коллективе провели «чистки» и «информационные беседы».

«Также известно и об увольнении в Глубоком инспектора надзора и профилактики районного отдела по чрезвычайным ситуациям Алексея Поляка, о котором не так давно районная газета «Веснік Глыбоччыны» писала позитивные отзывы», — сообщили в «Витебской Весне».

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