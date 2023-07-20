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Гиркин рассказал, как артиллерия ВСУ накрыла батальон РФ

  • 20.07.2023, 17:24
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Гиркин рассказал, как артиллерия ВСУ накрыла батальон РФ

Подразделение даже не успело толком вступить в бой.

Один из бывших главарей боевиков «ДНР» Игорь Стрелков-Гиркин во время интервью рассказал о том, как в Донецкой области под Угледаром был в полном составе разгромлен и уничтожен татарский батальон «Алга», пишет «Диалог».

По его словам, подразделение армии РФ даже не успело толком вступить в бой: командиры батальона отдали приказ о построении военнослужащих для проведения митинга с флагами и знаменами, что задержало отправление колонны на 15 минут. Этого времени разведке украинской армии хватило для обнаружения скопления россиян, после чего координаты были переданы артиллерийским подразделениям.

В результате концентрированного удара ВСУ батальон был разгромлен. Остатки подразделений ВС РФ начали разъезжаться в стороны и напоролись на установленные минные заграждения.

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