В Колодищах продается очень стильный коттедж за $349 тысяч 13 20.07.2023, 17:47

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Черный, у леса, с панорамными окнами.

Современная архитектура загородных домов не вычурная и простая. Тому пример новый дом, что продают в Колодищах. Среди прочего, он еще притягивает внимание своим цветом, а именно, черным фасадом. Рядом находится лес, а из всех жилых комнат есть панорамный вид на зеленый участок, пишет Realt.by.

Дом в Колодищах построили по индивидуальному дизайн-проекту из керамзитбетона. Фасад коттеджа утеплили и отделали лиственницей и камнем. Общая площадь дома — 210,7 м².

Вообще тут обустроены кухня, совмещенная с гостиной, три жилых комнаты, одна мастер-спальня, два санузла, котельная с отдельным входом.

В доме интересная планировка. Все жилые зоны, в том числе гостиная, имеют контакт с природой, который создан благодаря панорамному остеклению.

Внутри все готово к переезду. Комнаты отделаны, в некоторых есть мебель.

Санузлы и кухня оборудованы сантехникой и бытовой техникой.

Из гостиной можно выйти на крытую террасу. Отопление в доме газовое, поддерживают тепло и теплые полы. Канализация — местная, вода поступает из собственной скважины.

Участок в 14 соток находится рядом с небольшим лесом и в конце улицы.

Территория огорожена, установлены откатные ворота. Есть на участке и зарядная станция для электромобиля, действует система автополива.

Стоит дом 349 тысяч долларов. Квадратный метр обойдется в 1656 долларов.

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