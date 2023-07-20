США ввели санкции против экс-главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина 20.07.2023, 17:55

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Алексей Кудрин

Сейчас он работает в «Яндексе».

США расширили санкции против России, включив в список 17 человек, в том числе советника по корпоративному развитию «Яндекса», бывшего главу Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, сообщило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина.

Также под ограничения попали первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов, статс-секретарь того же ведомства Алексей Херсонцев, первый замглавы Минфина Леонид Горнин, замминистра энергетики Павел Сниккарс, врио губернатора Смоленской области Василий Анохин.

Кудрин подал заявление об отставке с должности главы Счетной палаты президенту Владимиру Путину 29 ноября, отметив, что в общей сложности он провел в госсекторе около 25 лет, и теперь «хотел бы сосредоточиться на больших проектах», которые связаны с развитием частных инициатив, «но при этом имеют значительный эффект для людей».

5 декабря Кудрин официально принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию. До этого СМИ на протяжении нескольких месяцев сообщали, что чиновник готовится совершить переход, чтобы помочь компании разделить бизнес. Предполагалось, что Кудрин может получить 5% в «Яндексе» за роль «суперкрыши» от государства — опытного политика, которому доверяет Путин.

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