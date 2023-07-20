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До +25°С ожидается в Беларуси в пятницу

  • 20.07.2023, 18:04
До +25°С ожидается в Беларуси в пятницу

Пройдут кратковременные дожди.

Кратковременные дожди и до плюс 25 градусов будет в Беларуси 21 июля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер западный 3-8 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 8-14 градусов, днем — плюс 19-25 градусов.

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